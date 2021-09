NIMBYism i bPórt Lairge: An bhfuil Lorraine Clifford Lee i gCeart?

Ní minic a fhaighimid conspoid maidir le Gaeilge sa tír seo. Áfach, tharla an eachtra neamhghnách le déanaí nuair a chuir Seanaodir Clifford Lee i gcoinne forbairt tithíochta i lar Gaeltacht i bPórt Lairge.

Bunaithe i mBaile Atha Cliath, ach le gaolta i nDéise, labhair si in éadan an mholta, ag tagairt cúiseanna cultúrtha. Der lei níl aon chinnteacht ann go mbeidh go leor Gaeilgeoirí sa ceanntar nua ag cuir an Gaeltacht i mbaol. Molta ag Shine Bright Ltd, tá an cuideachta tithíochta ag lorg 46 teach nua sa Gaeltacht bheag.

Suite siar ó dheas ó bhaile Dhún Garbhán is é an Gaeltacht is lú le 400 cainteoirí laethúla san iomlán.

Ag cosaint a socru, deir an Seanadoir go ghlac sí col leis na pleanna mar tá éiginnteacht áirithe faoin cosaintí don pobal áitiúil. An t-aon Gaeltacht nach bhfuil ag laghdú de réir an daonáirimh dheireanaigh, ta tionchar diúltach ag forbairtí mar seo.

B’fhéidir gur cuimhin leat an seanadóir o a fothoghchán tubaisteach nuair a thug an meáin faoi deara sean-tvuiteanna faoi Lucht siúil. Ag glacadh post nua sa Seanad, choinnigh sí aici féin go dtí seo.

San iarthar. Ag fulaignt o slua isteach don Bearloirí ag ealu an cathair i nGaillimh. Cupla blian o shin cureadh comhlaiheoir i gcomparáid Sbloben Milosevik nuair a dhiultaigh se pleanna don forbairt den chineál céanna i nGaillimh.

Tá fadbh go mór san fhaisean faoi láthair faoi ag fáiltiú roimh daoine ón taobh amuigh chuig an Gaeltacht. Ar thaobh amháin aontaíonn sochaí nua-aimseartha le caoinfhulaingt agus teorainneacha oscailte. Ar an taobh eile, tuigeann daoine go ni mhairidh an Gaeltacht tradiusunta le Béarlóirí ag conaí sa Gaeltacht.

Thosaigh an Seanadoir díospóireacht i measc an Chlé faoi an t-ábhar. Glacann an Chlé col leis féiniúlacht na hÉireann ar chúiseanna frith-choilíneacha. Mar sin féin mhothaigh cúpla gníomhaígh sórt míchompordach faoi muintir na háite ag cosaint a gcuid críoch.

Cúpla blain ó shin scroibh an iriseoir Eoin Ó Murchú in aghaidh ‘teorainn oscailte’. I rith an plé le deanaí rinne an gníomhaí díbhirceach Kerron Ó Luain gearrán i gcoinne duine den eite chlé ag fáiltiú roimh an gcinneadh pleanála. Gan amhras tá polaitiúil ar chlé roinnte.

Dar liomsa is tarlu an íorónach mar creideanna an seanadoir i polasaí inimirce gan smacht ar fud an tire. An aontódh sí le muintir na háite i bhFionnghlas ag cur stad inimirce ó thar lear?

Anuraidh bhi sraith agóidí in aghaidh na hinimirce i bhFionnglas. An rachadh Lorraine Clifford Lee i bpáirt leo an doigh leatsa?

An rud is annaimh is iontach.Is fuath liom Fianna Fáil agus Gaelgoiri cumannach ach tá ardmheas mor agam don any polaitoicta ag seasamh ar son an teanga, ar an eitre dheis o cle.

B’fhéidir go bhféadfadh an argóint chéanna a bheith i bhfeidhm maidir le hinimirce. Níl todhchaí ag an Gaeltacht gan teorainneacha, ná ag Éirinn ach an oiread